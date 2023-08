Tøfting erkender skub: Kan fortsætte som ekspert på Viaplay

Stig Tøfting erkender, at han har skubbet til en person i en ”tumult-episode” i Vejle, men afviser at have slået ham.

Det skriver den tidligere professionelle fodboldspiller i en udtalelse.

Her fremgår det samtidig, at han ifølge sportschef hos Viaplay Danmark, Benjamin Munk Lund, kan fortsætte som fodboldekspert hos Viaplay.