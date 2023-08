Far fra Køge arbejdede for bagmand i stor kokainsag - får 11 år

”Det er totalt nemt”, rapporterede han til bagmanden og oplyste, at der ikke var kameraer på stedet.

Han blev også bedt om at modtage en belgisk statsborger og at rekruttere personer i frihavnen, ligesom han fik til opgave at skaffe en såkaldt stash-person - altså en, der kunne opbevare kokainen.

Netop en belgier og en anden person er i en dom fra oktober sidste år blevet stemplet som bagmænd og har begge fået fængsel i 16 år. Københavns Byrets afgørelse er dog anket til landsretten.

Torsdagens dømte fortæller i retsmødet, at han altid har arbejdet. Senest i psykiatrien og på et bosted som vikar. Tidligere har han drevet en bilvask. Han modtager dommen på de 11 år.