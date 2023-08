»Er jeg virkelig i Danmark?« Fiskefænomen fascinerer i Øresund

De kan veje op til 700 kilo og svømme mellem 70 og 80 kilometer i timen.

Den atlantiske tun, også kaldet blåfinnet tun, har været et sjældent syn i Danmark de sidste 50 år. Faktisk er de først de seneste få år begyndt at vise sig igen efter at have været forsvundet siden 1960’erne.

Men nu er de tilbage - og i store stimer.