To danske børn er smittet med mæslinger efter udlandsrejse

- De to tilfælde understreger, at mæslinger stadig findes mange steder i verden, og at alle ikke-immune rejsende til områder med risiko for mæslinger bør være vaccineret mod mæslinger inden afrejse, oplyser Statens Serum Institut til TV 2.

SSI opfordrer nu praktiserende læger i særligt de to regioner til at være ekstra opmærksomme på symptomer på mæslinger.

Styrelsen for Patientsikkerheden kan af hensyn til GDPR-regler ikke oplyse, hvilket europæisk land de to børn har rejst i, skriver TV 2.

Med de tre tilfælde af konstateret smitte med mæslinger har der nu været i alt fire smittetilfælde i 2023. I både 2021 og 2022 blev der ikke konstateret smitte med mæslinger i Danmark.