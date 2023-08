Regnbuebørn skal gå i forreste række til årets Pride

- Copenhagen Pride er et forum for at skabe nye venner, så ved at danne regnbuefamiliegruppen kan man som familie melde sig til, så man kan gå med andre familier og børn, der deler virkelighed med hinanden, siger han.

Tiltaget skal gøre det mere fleksibelt for børnefamilier at deltage i paraden. Blandt andet ved at tilbyde en forkortet version af ruten så alle kan være tage del i fejringen.

- Det er et tiltag, der imødekommer børnene, så de ikke bare bliver proppet ind i et voksenarrangement, siger Lars Oskan-Henriksen.