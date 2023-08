Skrækeksemplet er USA, hvor der i flere år har været talt om en dødbringende opioidkrise hos unge mennesker.

Nu melder spørgsmålet sig, om de morfinlignende præparater er begyndt at slå rødder i den danske ungdom?

Misbrugscentre på tværs af landet får flere besøg fra afhængige, rådvilde unge, og pilletrenden har fået alarmklokkerne til at ringe – også i Justitsministeriet, hvor justitsminister Peter Hummelgaard (S) erkender, at kommunerne har brug for hjælp til at håndtere situationen, og samtidig kommer han med et varsel.