Politiet beklager: Intet belæg for voldsparate FCK-fans tirsdag

Peter Dahl understreger dog til Ekstra Bladet, at det ikke var alle FCK-fans, der den aften opførte sig som engle.

Han fremhæver, at flere tjekkiske busser fik smadret deres ruder, og at politiet stoppede et opløb af FCK-fans, der løb mod B-tribunen efter kampen.

Slagsmålet skete forud for de to klubbers møde i Champions League-kvalifikationen tirsdag.

Efter kampen valgte politiet at holde de tjekkiske fans på stadion i en periode for at undgå yderligere sammenstød mellem de to grupperinger.

38 tjekkiske tilhængere blev tilbageholdt i medfør af politiloven. Den giver politiet beføjelse til at frihedsberøve borgere i op til seks timer for at forebygge lovovertrædelser.