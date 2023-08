Unge mænd bliver oftere behandlet for voldsskader

Der kan oftere i nattelivet opstå situationer, der udvikler sig til vold, siger han og tilføjer:

- Det kan man tydeligt se på, hvornår folk møder op på skadestuen med voldsskader. Det er afgjort fredag- og lørdag nat, der er det hyppigste tidspunkt, lyder det.

Generelt er unge mænd i højere risiko for at begå kriminalitet, men også for at blive udsat for kriminalitet, forklarer Jonas Mannov.

Ifølge Britt Østergaard Larsen, der er seniorforsker i Vive, der er en dansk analyse- og forskningsorganisation, er det ikke overraskende, at det er unge mænd, der er involveret i størstedelen af voldsepisoderne.