Projekt vil kortlægge ulovligt salg af e-cigaretter på sociale medier

Nyt projekt skal stille skarpt på, hvordan onlinesalget af de ulovlige engangs- e-cigaretter puff bars kan stoppes.

Det siger lektor Jakob Demant, der er ansvarlig for projektet på Sociologisk Institut ved Københavns Universitet.

- Vi håber, at vi om et år kan komme med et eller flere forslag til, hvordan vi laver gode interventioner på det her felt, siger Jakob Demant.