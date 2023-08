F-35-fly testes i USA inden ankomst til Danmark

I Texas skal blandt andet flyenes motor testes, mens sensor-, radar- og it-systemer også skal afprøves på jorden, fremgår det.

Derefter vil testpiloter flyve fire ture på hvert fly for at gennemgå tjeklister, om flyene har de korrekte manøvreegenskaber, og at flyenes systemer virker i luften.

Når de fire fly til efteråret rammer dansk jord bliver det på Flyvestation Skrydstrup. Det markeres med en officiel modtagelse på stationen den 1. oktober.

Det er også her, at flyene får base og skal operere og flyve fra.