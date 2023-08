JP-chefredaktør fratræder

»Vi har meget at takke Jacob Nybroe for. Han har været en yderst engageret og værdsat chef med et utrætteligt og vedvarende fokus på at levere prisvindende journalistik på højeste niveau. Med stor integritet og en uforlignelig sans for Jyllands-Postens særlige position og værdier har Jacob Nybroe skabt et solidt publicistisk udgangspunkt for den fortsatte udvikling. Vi står nu over for en ny strategiperiode, hvor der skal tages nye skridt i udviklingen af Jyllands-Posten, især på det digitale område. I den forbindelse har vi vurderet, at tiden er inde til et skifte på posten som ansvarshavende chefredaktør,« udtaler Stig Kirk Ørskov, administrerende direktør i JP/Politikens Hus, i en pressemeddelelse.