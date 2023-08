13/08/2023 KL. 09:00

»Det er vigtigt nogle gange at få vist, hvor min grænse går«

Jyllands-Posten opsøgte gerningsstedet for Dennis Knudsens vrede for at spørge de danskere, der holdt i kø til Molslinjens færge i Aarhus, hvornår de sidste gang blev vrede – og hvad der så skete?