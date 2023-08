Vælgerforening dropper indstilling af omstridt K-profil til EU-valg

Og da indstillingen var indsendt af vælgerforeningen i Silkeborg på vegne af begge vælgerforeninger, er hun nu ikke længere indstillet som spidskandidat, medmindre Fanø selv ønsker at indstille hende.

Jørn Ravn, der er formand for vælgerforeningen i Silkeborg, ønsker over for Altinget ikke at uddybe kovendingen.

Han skriver i en sms til netmediet, at ”vi er i dialog internt”.

Med indstillingen fredag lagde de to vælgerforeningen op til, at partiets landsråd - og ikke partiets forretningsudvalg alene - i slutningen af september skal afgøre spørgsmålet om, hvem der bliver De Konservatives spidskandidat.