Christianitter har afspærret Pusher Street i protest mod bander

Christianitterne skriver i pressemeddelelsen, at de føler sig bange og magtesløse, og at det er årsagen til, at de ikke selv lukker gaden helt.

Politiet og politikerne opfordres samtidig til at træde til.

- Kære politikere. Kære politi. Hvorfor lukker I ikke bare Pusher Street? Er det, fordi I ikke vil? Eller er det, fordi I ikke kan?

I pressemeddelelsen understreges det, at aktionen ikke er rettet imod de mennesker, der bruger cannabis. Men christianitterne opfordrer dem dog til ikke at købe det på Christiania.

I slutningen af juni blev der afholdt et møde om situationen i Pusher Street, hvor flere myndigheder og Fonden Fristaden Christiania deltog.

Også justitsminister Peter Hummelgaard (S) var med på mødet.