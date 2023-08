Konservative-bagland indstiller omstridt EU-profil til genvalg

Han understreger, at der kan være mange forskellige motiver for, at tidligere ansatte går efter deres tidligere chef.

- Vi har ikke set noget, der diskvalificerer Pernille Weiss, tværtimod. Vi har forholdt os til, at hun har gjort det rigtig godt som europaparlamentariker, siger han.

På baggrund af den interne undersøgelse opfordrede partiets formand, Søren Pape Poulsen, Weiss til at trække sig. Det var ikke en opfordring, hun imødekom.

Christian Lorenzen siger, at det kan være, at nogen finder det problematisk, at vælgerforeningerne lægger op til noget andet, end hvad partiets formand tidligere har meldt ud.

- Men det er en beslutning for landsrådet, siger han og tilføjer: