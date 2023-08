13/08/2023 KL. 09:00

Hvorfor er Dennis Knudsen så vred?

Måske vi ikke alle sammen kunne flippe ud, som det skete for kendisfrisøren Dennis Knudsen ved et færgeleje i Aarhus for nylig. Men vrede kan vi alle blive, selv om vi i dag helst ikke skal vise det. Spørgsmålet er, hvad vi skal gøre med ilden indeni?