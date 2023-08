Belgisk dreng fængslet efter røveri af fodboldtrøje i Aarhus

I de tidligere sager er der i stedet blevet dømt efter straffelovens bestemmelse om ulovlig tvang, som har en mildere straframme end røveribestemmelsen.

Domstolenes begrundelse for ikke at dømme for røveri har været, at de dømte ikke har taget trøjen på grund af den værdi, som den repræsenterer, men fordi gerningsmændene har ønsket at håne og ydmyge trøjernes ejermænd.

Østjyllands Politi oplyser, at fredagens grundlovsforhør ved Retten i Aarhus efter planen begynder klokken 12.20, og at anklagemyndigheder vil anmode dommeren om at afholde retsmødet uden adgang for offentligheden.

Østjyllands Politi oplyser til Ritzau, at fodboldkampen derudover alene afstedkom enkelte mindre politisager om for eksempel overtrædelse af maskeringsforbuddet og ordensbekendtgørelsen.

Kampen handlede om kvalifikation til den europæiske klubturnering Conference League. AGF vandt 1-0, hvilket ikke rakte til kvalifikation. Belgierne havde nemlig sejret med 3-0 i sidste uge i den første af to kampe.