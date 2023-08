For to uger siden slog han læge ihjel: Nu er der nye oplysninger

Den 41-årige mand bag knivdrabet ved Retspsykiatrisk Ambulatorium i Brøndby blev allerede i 2005 vurderet psykisk syg.

Jyllands-Posten har fået aktindsigt i en tidligere dom mod manden, som blev afsagt i 2014.

Dengang var han anklaget for den 22. marts 2013 om eftermiddagen at have truet en medarbejder på en tankstation