05/08/2023 KL. 07:45

På trods af Ombudsmandens vurdering fortsætter kommuner med goder til politikere: »Der er tale om en usund smørelseskultur«

VIP-pladser til det lokale superligahold og årskort til et hav af kulturinstitutioner – det har sine fordele at være politisk valgt. En udtalelse fra Ombudsmanden får dog flere kommuner til at rydde op i gaverne til politikere, mens andre holder fast i en praksis, som eksperter betegner som bestikkelse og »hyggekorruption«.