En ny lov kan snart forbyde afbrænding af koraner, men ifølge to imamer er det ikke nok.

»Det her handler ikke specifikt om afbrændinger,« lyder det fra Oussama El Saadi, der er imam i Grimhøjmoskéen i Aarhus.

Han og Abu Bilal, der er tidligere imam i Grimhøjmoskéen, og i dag er imam i forskellige moskéer i hele landet, forsøger at sætte ord på, hvor de mener, at grænsen for ytringsfrihed går, når det gælder koraner.