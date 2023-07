Siumut-leder fortsætter på posten efter formandsvalg

- Nu skal vi i gang med arbejdet igen - vi skal ikke acceptere at folk finder på at arbejde for sig selv - jeg er en leder der lytter, omfavner og giver plads til alle - jeg vil gerne lede det grønlandske samfund.

- Vi har meget vigtige opgaver i Siumut - uligheden - fiskeriloven og det kystnære fiskeri. Fiskere og fangere skal have retfærdig behandling med hensyn til kvoter. Det er ikke fisken der er hindring - men fabrikker og indhandlingssteder, sagde formanden.

Både Erik Jensen og Kim Kielsen vil gerne have, at Grønland bliver selvstændigt. Begge vil dog sørge for, at befolkningen bakker op om processen, og at landet er økonomisk stabilitet, når det sker.

Aki-Matilda Høegh-Dam gik til valg på, at Grønland gerne inden for ti år skal til afstemning om selvstændighed.