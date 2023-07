Første biler ødelagt i italiensk haglvejr er på vej til Danmark

I forbindelse med mandagens haglvejr fik mange biler store skader på grund af kæmpe hagl.

- Vi samler alle bilerne på nogle få pladser, så det er let at håndtere dem. Så har vi kontrakter med nogle leverandører, som kommer ned og henter bilerne og kører dem til Danmark, siger Anette Bjørn Juncher.

SOS International understreger på sin hjemmeside, at der er begrænset kapacitet til at fragte bilerne til Danmark. Det skyldes, at der også er mange andre ødelagte køretøjer, der skal ud af Italien.

Under normale omstændigheder vil SOS International hente bilerne, imens de er i kundernes varetægt, men det har været umuligt at gøre for alle oven på haglvejret ifølge vagtcentralchefen.

- Der har vi måttet lave nogle andre planer og få nøglerne udleveret af receptioner på campingpladser og hoteller, siger Anette Bjørn Juncher.