Grønlandske Siumut skal vælge formand: Det kan udløse valg

- Den nuværende formand for Siumut, Erik Jensen, er tydeligvis optaget af at fortsætte med den koalition, han har indgået med IA i de seneste år. Men her spiller Siumut andenviolin, og det er der mange, som er trætte af i partiet.

Ud over formand Erik Jensen er også tidligere partiformand og landsstyreformand Kim Kielsen og folketingsmedlemmet Aki-Matilda Høegh-Dam kandidater til formandsposten.

Ifølge Martin Breum kan formandsvalget også have betydning for Grønlands forhold til Danmark.

Erik Jensen og Kim Kielsen ser gerne, at Grønland bliver en selvstændig nation i fremtiden. De vil dog ikke nævne, hvornår de vil have, at det konkret skal ske.