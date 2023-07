29/07/2023 KL. 15:30

For abonnenter

Ungdomspolitikere: Folk taler grimt til os, fordi vi er unge

Unge politikere får ofte en hård start på den politiske scene. Ungdomspartier beretter om en hverdag med hadefulde kommentarer og er nervøse for, at det afskrækker unge fra at deltage i debatten.