Trykker man på det link, der bliver delt i opslaget med den falske efterlysning, bliver man sendt videre til en side, der til forveksling ligner et opslag fra TV 2. Her skal man bekræfte sin alder og logge på med sine Facebook-oplysninger for at få mere at vide om den forsvundne pige.

Falder man i fælden, får online-svindlere adgang til ens private oplysninger.

For at undgå dette, kan man, hvis man støder på en efterlysning på nettet, tjekke, om en efterlysning er ”rigtig” ved at søge på den forsvundne person i politiets register over efterlyste og savnede personer.