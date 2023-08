Så mange ukrainere har forladt Danmark på få måneder

I Nørre Snede syd for Ikast sidder et ægtepar med modstridende følelser.

De er taknemmelige for at være i sikkerhed. Samtidig har de hjemve og drømmer hver dag om at forlade det land, der har givet dem beskyttelse.

»Vi kan virkelig godt lide Danmark. Vi er blevet taget godt imod, og danskerne er så venlige og hjælpsomme,«