9659 ansøgere til videregående uddannelse opfyldte ikke kriterier

- Man møder en lang række fag, der har forskellige adgangskrav. Det skal man navigere i på tværs af uddannelsesinstitutioner, optagelsesmodeller og utrolig mange lokale løsninger. Det virvar tror jeg mange farer vild i, siger han.

Ud over de ansøgere, der blev afvist på grund af manglende kvalifikationer, blev yderligere 8907 ansøger afvist, fordi flere havde søgt optagelse, end der var pladser.

47 procent af de afviste kvalificerede ansøgere, havde dog kun søgt om optag på en enkelt uddannelse, selv om det var muligt at søge otte.

- Vi har som studerende også selv et ansvar for at søge bredt, men det leder også tilbage til, at det er svært at gennemskue, hvor man kan søge den viden henne.