Busser kører strandede danskere hjem efter uvejr i Italien

- De første (busser, red.) er allerede fyldt, og vi fortsætter arbejdet med at kontakte de af dem, som har mulighed for at komme med de øvrige busser, skriver SOS International i en opdatering.

Også lørdag og søndag kører seks busser til Italien for at hente danske turister, som ikke kan køre hjem i deres egne biler.

- Det er en meget usædvanlig situation, der har skabt store udfordringer med assistance i hele regionen, skriver SOS International.

Dansk Autohjælp, der er den danske afdeling af SOS International, samarbejder med Italien om at bugsere de danske køretøjer, som er blevet beskadiget under haglvejret.