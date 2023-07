Storebæltsbroen venter stor weekendtravlhed i middagstimer

Går turen over Storebæltsbroen i weekenden, kan det være smart at køre uden for middagstimerne, da der ventes travlhed på broen her.

Det skriver Sund og Bælt, der driver Storebæltsbroen, på Twitter.

Uanset om man skal fra Sjælland mod Fyn/Jylland eller fra Fyn/Jylland mod Sjælland, ventes der mange biler på broen både lørdag den 29. juli og søndag den 30. juli omkring middagstid.