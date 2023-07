Voldsomme skovbrande hærger i Sydeuropa og sender danske turister og lokale på flugt, mens græske bønder kæmper for at redde deres dyr fra flammerne.

I Norditalien smadrer kæmpehagl på størrelse med tennisbolde biler og sårer mennesker, der bliver fanget i det farlige vejr.

Samtidig skaber tyfoner voldsomme ødelæggelser i Asien, mens havvandet ud for Florida i USA har nået overfladetemperaturer, der normalt kun findes i et opvarmet badekar. Og i delstaten Arizona er det så varmt, at folk får forbrændinger bare ved at falde på den glohede asfalt.