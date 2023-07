Da nationalsangen blev sunget, var Rådhuspladsen så fuld af mennesker, at man ikke kunne møve sig frem gennem mylderet. Politiet havde for længst afspærret H. C. Andersens Boulevard for at gøre plads til fejringen.

Gæsterne fik sig en oplevelse, og en rørt Vingegaard kunne i år nyde sejren mere end sidste år, hvor presset havde føltes større, fortalte han. Han lagde dog ikke skjul på, at han havde haft tvivlen med som følgesvend på de i alt 3.404 km. gennem Frankrig og Spanien.

»Under det her Tour de France blev troen på mig selv sat på prøve undervejs. Vi havde en hård kamp, og Pogačar tog det ene sekund efter det andet,« sagde han.

Heldigvis holdt han og Jumbo-Visma-holdet fast i planen, som var lagt på forhånd. Og det gav som bekendt bonus.

»Det er godt signal for, at man altid skal tro på sig selv,« lød det fra triumfatoren.

De øvrige danske ryttere – herunder de to etapevindere Mads Pedersen og Kasper Asgreen – fik også en tur på balkonen, og til sidst trådte Vingegaard atter ud i ensom majestæt med sin lille datter Frida på armen. Da han kyssede sin hustru Trine Hansen brød masserne ud i jubel, som var det et kongeligt bryllup, vi var vidner tid.

Nye togter i vente

Dagens sidste stop foregik i Tivoli, hvor selv ikke massiv regn kunne fjerne smilene hos publikum og de i alt syv danske ryttere på scenen. Mens Vingegaard – stadig i gul trøje – nød, at fokus ikke kun var på ham, afslørede Tour-debutanten Mattias Skjelmose fra Lidl-Trek-holdet, at han også gerne vil vinde verdens største cykelløb en dag.

»Men jeg har set, hvor travlt Jonas har haft det de sidste fire dage, og det ser altså rimeligt hårdt ud,« sagde han med sit brede smil.

Torsdag fortsætter fejringen af Vingegaard i hjembyen Glyngøre, hvor politiet forventer op mod 25.000 mennesker. Og om præcis en måned begynder cykelløbet Vuelta a España. Også her stiller danskeren op for at vinde.