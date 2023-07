Vestjysk oplevelsespark til 300 mio. kr. har fortsat svært ved at tiltrække gæster

Målet var 280.000 årlige gæster, da oplevelsesparken Naturkraft slog dørene op i 2020.

Men det viste sig, at målet – fra den daværende ledelse – var langt fra virkeligheden.

Og det kniber fortsat med at trække gæster til den 300 millioner kroner dyre oplevelsespark, som er finansieret at kommunale midler og fonde, og som skulle have været en vestjysk turistmagnet.