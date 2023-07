Forskere kobler hormoner i overgangsalderen med demens

Også undersøgelser i udlandet har peget på en sammenhæng. Og det bør alt i alt få kvinder til at tænke sig godt om, før de beslutter at tage hormoner i overgangsalderen.

Det siger Ellen Løkkegaard, der er professor og gynækolog på Nordsjællands Hospital.

- Et hormontilskud betyder for de fleste, at de igen kan sove om natten, og at deres humør bliver bedre.

- Men der er en regning at betale. Og derfor bør man kun tage hormoner, hvis generne er så voldsomme, at det er svært at få ens liv til at hænge sammen, siger Ellen Løkkegaard.

Hun har gennem tyve år forsket i hormoner og har stået bag Sundhedsstyrelsens guidelines til hormonbehandling af kvinder i overgangsalderen.

Studiet skal ses i lyset af, at kvinder tegner sig for 60 procent af de registrerede demenstilfælde. Det skyldes især, at kvinders middellevetid er højere end mænds.

Men det er ikke hele forklaringen, siger forsker og læge Nelsan Pourhadi. Han peger på, at Alzheimers sygdom, der er den mest almindelige årsag til demens, er dobbelt så hyppig hos kvinder.

Han er enig i, at der er brug for flere undersøgelser, før det endeligt kan konkluderes, om hormonbehandling øger risikoen.