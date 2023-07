Retten i Lyngby besluttede sidste fredag, at dørene skal være lukket, når straffesagen mod tidligere spionchef Lars Findsen kører til efteråret. Samtidig afsagde retten yderligere tre kendelser i sagen.

En uge senere har retten givet Jyllands-Posten aktindsigt i de delvist anonymiserede kendelser, og et par af dem indeholder interessant nyt. Blandt andet fordi loven slet ikke giver mulighed for at begrænse Lars Findsens rettigheder på den måde, som anklagemyndigheden ønsker.