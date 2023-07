Byret vil holde sag mod tidligere spionchef hemmelig

Afgørelsen har været ventet med spænding efter en opsigtsvækkende kendelse i Højesteret i slutningen af juni.

Her fastslog fire af fem dommere, at en sag mod en tidligere PET-ansat for læk af fortrolige oplysninger skulle gennemføres for åbne døre i Københavns Byret.

Begrundelsen var, at anklagemyndigheden og PET kom med for generelle og overordnede argumenter for at lukke dørene, hvilket gør det umuligt for domstolene at efterprøve argumenterne. Det er netop domstolenes opgave.

Højesteret åbnede dog en dør på klem for, at retten alligevel vil kunne lukke dørene.