Sagen handler om, at selskabet er utilfreds med at have fået afslag på et mineprojekt ved Kuannersuit, der på dansk er kendt som Kvanefjeld, i Grønland.

Selskabet mener, at det har ret til at få godkendt mineprojektet. Det vil selskabet nu have Voldgiftsrettens ord for.

På nuværende tidspunkt ønsker Energy Transition Minerals dog ikke at få tilkendt erstatning for kontraktbrud.

Erstatningskravet er en foreløbig opgørelse over den værdi, som selskabet mener, projektet har. Kravet er opgjort på baggrund af udsagn fra eksperter, skriver selskabet.