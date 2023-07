SSI vil lede efter polio og antibiotikaresistens i spildevand

EU-Kommissionen har sagt, at den gerne vil have medlemslandene til at udvikle en mulighed for at overvåge dem via spildevandet.

Men det kræver nogle andre, mere avancerede teknikker, siger Steen Ethelberg.

- Det er så mere vanskeligt, fordi der leder man ikke efter en bestemt sygdom - altså bakterie eller virus - men man leder efter nogle egenskaber, der sidder i DNA’et, siger han.

Coronaepidemien er første gang, at spildevand er blevet brugt systematisk til at overvåge en sygdom i Danmark.

Overvågningen af coronavirus i spildevand har ifølge analyser vist sig at være så effektivt, at det overordnet har givet det samme billede af, hvor meget smitte der var i samfundet, som PCR-testene gav.

Der er dog blevet skaleret ned i indsatsen siden sommeren 2022.

I dag bliver der foretaget målinger af spildevand to gange om ugen fra 29 faste steder spredt ud over Danmark. Det vil man fortsætte med.

- Når man har denne her vandprøve, og den alligevel er samlet op, kunne man køre mange analyser samtidig og så få informationer om en helt række forskellige sygdomme, siger Steen Ethelberg.