Prins Joachim sælger luksuspalæ for 44 millioner kroner

Stillingen er for tre år med mulighed for forlængelse.

Prins Joachim har arbejdet som forsvarsattaché på den danske ambassade i Paris i Frankrig. Her flyttede han til for fire år siden med prinsesse Marie og deres to fælles børn, grev Henrik og komtesse Athena.

- Min familie og jeg ser frem til vores kommende tilværelse i Washington. Det har været et privilegium at være udsendt for Danmark for at fremme danske interesser i Frankrig, sagde prins Joachim til TV 2.

I Frankrig gennemførte han en militæruddannelse på École militaire, der er Frankrigs højest rangerende militære uddannelsesforløb.

Efter endt uddannelse blev både prinsen og prinsessen tilknyttet Danmarks ambassade i Paris som henholdsvis forsvarsattaché og særlig kulturrepræsentant.