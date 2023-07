For alle tre lander gælder, at ønsket blandt deltagerne om at arbejde hjemme langt overstiger det faktisk antal hjemmearbejdsdage. Stod det til de fuldtidsbeskæftigede i Canada, arbejdede de hjemmefra 2,5 dage ugentligt, for briterne 2,3 dage og for amerikanerne 2,6 dage.

I bunden af listen over de 24 lande, finder man Danmark på en 18. plads. Ifølge undersøgelsen arbejder de danske deltagere hjemme i gennemsnit 0,6 dage om ugen.

Måtte danskerne selv bestemme, brugte de i gennemsnit 1,2 dage på hjemmekontoret i stedet. Det er sammen med Sydkorea det laveste antal dage på tværs af de 24 deltagerlande.

Ifølge Danmarks Statistik arbejdede danskerne hyppigst hjemmefra i første kvartal af 2021. De seneste tal fra andet kvartal af 2022 viste, at 10,9 pct. af de beskæftigede svarede, at de »hyppigt« arbejdede hjemmefra. Kort inden coronapandemien lå det tal på 7,3 pct.