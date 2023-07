Til sidst får patienten sine egne stamceller tilbage, som så hjælper med at genopbygge patientens immunsystem.

Klaus Høm håber, at det på sigt vil være muligt helt at kurere sklerosepatienter med stamcellebehandling.

- Det vil jeg da håbe, men det er nok for tidligt at sige noget om endnu, i og med at en række patienter i det her forsøg indtil videre kun er fulgt i to år efter deres behandling. Men det håber vi på, siger han.