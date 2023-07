Et tyveri eller en person, som udgav sig for at være politibetjent. På hylderne i danske byretter ligger der straffesager, der er både fire, fem og seks år gamle. Det viser en kortlægning af de ældste straffesager, som Jyllands-Posten har foretaget hos landets 24 byretter.

Men hvorfor ligger straffesager så længe og samler støv? Jyllands-Posten bringer her seks eksempler på, hvorfor nogle af de ældste straffesager ved byretterne er trukket ud i årevis.