20/08/2023 KL. 09:00

Jette, Jens og Winnie vil bestemme, hvornår de skal dø – men det kan de ikke

Debatten om aktiv dødshjælp er endnu en gang blusset op herhjemme. I statsministerens åbningstale på årets folkemøde åbnede Mette Frederiksen døren på klem for en legalisering af aktiv dødshjælp. Mange uhelbredeligt syge føler, at loven, som den er udformet i dag, hindrer dem i at forlade livet på en værdig måde. Vi har mødt tre af dem.