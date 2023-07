Den 57-årige speciallæge i gynækologi og obstetrik oplyste ved den lejlighed, at han ikke var interesseret i at forlænge kontrakten.

I Verdenssundhedsorganisationen skal Søren Brostrøm indgå i ledelsesteamet under generaldirektøren.

Han får ansvar for at gennemføre den organisatoriske reformproces af WHO, der blev igangsat i 2017.

Målet er en mere strømlinet og effektiv organisation.

- Jeg er meget stolt over, at Dr. Tedros har bedt mig stå i spidsen for det fortsatte arbejde med den organisatoriske reform på tværs af hele organisationen.