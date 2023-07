Ældre patienter overbehandles: Venstre, SF og K er sådan set enige om løsningen

SF, De Konservative og Venstre er enige. Det nytter ikke noget, at ældre patienter modtager behandlinger, som gør den sidste tid i livet til et smertehelvede, uden at det gavner patienten.

»Det er for dårligt. Både for den enkelte, men også for økonomien,« siger Christoffer Aagaard Melson, sundhedsordfører for Venstre.