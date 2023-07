Byret afgør spørgsmål om dørlukning i sag mod tidligere FE-chef

Sagen blev derfor udskudt med henblik på at få spørgsmålet afgjort ved Højesteret.

Heller ikke her fik anklagemyndigheden medhold i, at dørene skal lukkes.

I forbindelse med spørgsmålet om dørlukning i sagen mod den tidligere PET-ansatte sagde Rigsadvokaten - som er anklagemyndighedens øverste instans - at åbne døre kunne komme til at betyde, at man må droppe sagen.

Da der ifølge Rigsadvokaten er risiko for at komme til at dele hemmelige oplysninger med offentligheden.

Om det samme gør sig gældende i Findsen-sagen, vides ikke. Anklagemyndigheden har forud for kendelsen fredag ikke ønsket at kommentere det spørgsmål.

- Endnu afventer vi rettens afgørelse, lyder det.