Han erkendte usømmelig omgang med lig, men nægtede de andre anklager mod ham.

Han ankede med det samme dommen i det ikke erkendte omfang.

Derfor er anklagemyndighedens anke en såkaldt kontraanke.

Når sagen skal for landsretten, går statsadvokaten efter, at der skal ske domfældelse i overensstemmelse med anklageskriftet.

Den 38-årige mand var tiltalt for voldtægt, men retten fandt ikke, at der var beviser for, at der var gennemført en voldtægt. Derfor dømte den for voldtægtsforsøg.