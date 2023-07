- I og med at de her aktiviteter vokser, er det vigtigt at få beskrevet nogle retningslinjer for, hvordan man skal opføre sig, siger han til Ritzau.

Der er også stigende interesse for at opsøge ulvens leveområder i jyske naturområder.

- Vi har siden ulvens genindvandring set, at flere tager ud i de områder, hvor ulven lever, for at komme tæt på. Nogle går måske en tand for langt i jagten på et godt billede for eksempel.

- Men man risikerer altså - hvis man kommer for tæt på - at forstyrre ulvene og måske skræmme dem væk fra et nedlagt bytte, så de skal nedlægge et nyt, siger Bengt Holst.