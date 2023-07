29/07/2023 KL. 19:00

»Hvis bare jeg kan forhindre ét barn i at blive udsat for overgreb, er mit arbejde godt givet ud«

Når Dorte Olesen sætter sig foran en patient, ved hun, at den, der sidder over for hende, har gjort forfærdelige ting. Utilgivelige handlinger, hun bliver nødt til at se bort fra et øjeblik. Hendes job er at hjælpe patienterne og forhindre seksuelle overgreb.