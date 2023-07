12/07/2023 KL. 17:00

Der er brug for politisk handling, lyder det efter afdækning af selvskade, voldtægter og selvmord på bosted

Psykiatrifonden er rystet over, at unge mennesker med behov for professionel hjælp er blevet visiteret til »et behandlingssted, hvor de ikke er i sikkerhed«.