Kampagne fandt over 2.000 personer med uopdaget diabetes

- Kampagnen har gået ud på at være med til at løfte danskernes sundhed, ved at vi har været ude at opspore nogle af de danskere, som går rundt med enten et forstadie til diabetes, eller nogle af de mange, som går rundt med diabetes, uden det er opdaget, siger Claus Richter, direktør i Diabetesforeningen.

Han påpeger, at det er vigtigt at få en diagnose, hvis man har type 2-diabetes uden at vide det.

- Det er en sygdom, som er utrolig farlig, og hvis ikke man får diagnosen og ikke kommer i behandling, så risikerer man at få en lang række af de meget, meget farlige følgesygdomme, lyder det.